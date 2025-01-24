Вечер, посвященный миру благородных дижестивов. На дегустации сможешь погрузиться в атмосферу согревающих вкусов и изысканных ароматов, исследуя классические напитки, которые станут идеальным завершением обеда или ужина. Теб ждет знакомство с насыщенным хересом, благородным коньяком, ягодными настойками, классической водкой, сладким портвейном и строгим виски. Ведущий кавист расскажет о производстве напитков, удачных гастрономических сочетаниях и подходящих бокалах. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.