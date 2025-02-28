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«Всё не случайно» в Шляпе

Настасьинский пер., 1

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

В последний день зимы Алиса Диккерт своим узнаваемым тембром голоса и чувственной мелизматикой вместе с талантливыми музыкантами познакомят тебя с современной и стильной музыкой в стилях рнб, хип хоп и нео соул. Танцевать и петь будут все. Алиса Диккерт – певица, автор песен и яркий представитель молодого поколения талантливых музыкантов. Вместе с квинтетом профессиональных музыкантов Москвы, Алиса наполнит твой вечер приятной атмосферой скорой весны. Вход: donation

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