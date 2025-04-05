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  1. Москва
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Время джина

Новинский бульвар, 31

Начало:

Завершение:

4990₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация, где ты сможешь познакомиться с джином (или же вывести ваши отношения на новый уровень). Джин прошел путь от медицинской настойки до символа культурных изменений и звезды современной миксологии. На дегустации ты сможешь исследовать происхождение и историю напитка. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

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