Дегустация, где ты сможешь познакомиться с джином (или же вывести ваши отношения на новый уровень). Джин прошел путь от медицинской настойки до символа культурных изменений и звезды современной миксологии. На дегустации ты сможешь исследовать происхождение и историю напитка. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.