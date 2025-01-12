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Воскресный Stand Up на барной стойке

Пушкинская площадь, 2/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Каждый день новогодних каникул тебе будут дарить искренний смех, вау-эффект и движовый вайб. Сначала тебя ждёт стендап на барной стойке от комиков из культовых юмористических проектов ТНТ, а потом ты можешь остаться и продолжить отжигать под крутые треки от топовых диджеев. Внимание: при входе в клуб могут попросить предъявить документ, подтверждающий возраст. Входные билеты без выбора мест, размещение в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом.

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