Женский StandUp
улица Орджоникидзе, 1
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
На сцене ты увидишь обоятельных, очаровательные и невероятно остроумных девушек. Ты их мог видеть или слышать тут: - Женский стендап - Женщины комики - Stand Up на ТНТ - Стендап Андерграунд - Standup Club#1 - Roast Battle и Labelcom Сбор гостей с 18:00
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