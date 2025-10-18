На сцене ты увидишь обоятельных, очаровательные и невероятно остроумных девушек. Ты их мог видеть или слышать тут: - Женский стендап - Женщины комики - Stand Up на ТНТ - Стендап Андерграунд - Standup Club#1 - Roast Battle и Labelcom Сбор гостей с 18:00