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Женский StandUp

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

На сцене ты увидишь обоятельных, очаровательные и невероятно остроумных девушек. Ты их мог видеть или слышать тут: - Женский стендап - Женщины комики - Stand Up на ТНТ - Стендап Андерграунд - Standup Club#1 - Roast Battle и Labelcom Сбор гостей с 18:00

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