Стань частью сакрального женского круга на Купальскую ночь и День Петра и Февронии. Это возможность познать тайны вековых традиций, зарядиться энергией стихий и раскрыть вашу истинную женскую силу. Заполни себя любовью и уверенностью. Мероприятие пройдёт в уютном и благоприятном пространстве, специально подготовленном для сакральной атмосферы. Ты узнаешь о ритуалах и практиках, которые проводили наши предки, и сможешь лично опробовать их в безопасной и поддерживающей обстановке. Будут специальные практики, связанные с землёй, водой, огнём и воздухом, чтобы помочь тебе соединиться с природой и пробудить твою внутреннюю силу. А так же будет фокус на практиках, направленных на просветление и укрепление женской энергии. Наталья Кириллова - ведущий, психогенеалог, стаж 2 года. Есть ДПО "Теле и радио ведущего", еще сертификат с курса "Голос может" Седы Каспаровой. (при необходимости могу отправить) Спикеры: Елена Брашнина - педагог 30 лет, психогенеалог 2 года. Галина Зуева, психогенеалог, стаж 3 года.