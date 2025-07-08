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Волшебство Купальской ночи: Женский круг силы и любви

Гончарная улица, 35/5с2

Начало:

Завершение:

от 990₽ до 2400₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Стань частью сакрального женского круга на Купальскую ночь и День Петра и Февронии. Это возможность познать тайны вековых традиций, зарядиться энергией стихий и раскрыть вашу истинную женскую силу. Заполни себя любовью и уверенностью. Мероприятие пройдёт в уютном и благоприятном пространстве, специально подготовленном для сакральной атмосферы. Ты узнаешь о ритуалах и практиках, которые проводили наши предки, и сможешь лично опробовать их в безопасной и поддерживающей обстановке. Будут специальные практики, связанные с землёй, водой, огнём и воздухом, чтобы помочь тебе соединиться с природой и пробудить твою внутреннюю силу. А так же будет фокус на практиках, направленных на просветление и укрепление женской энергии. Наталья Кириллова - ведущий, психогенеалог, стаж 2 года. Есть ДПО "Теле и радио ведущего", еще сертификат с курса "Голос может" Седы Каспаровой. (при необходимости могу отправить) Спикеры: Елена Брашнина - педагог 30 лет, психогенеалог 2 года. Галина Зуева, психогенеалог, стаж 3 года.

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