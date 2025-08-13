До 19 августа Москино приглашает в удивительный мир фантазий и приключений от великого мастера анимации Уолта Диснея. В программе представлены классические фильмы, ставшие легендами анимационного искусства. Узнай, почему именно «Белоснежка и семь гномов» стала первым полнометражным анимационным фильмом, получившим премию «Оскар», погрузись в драматичную историю «Пиноккио», отмеченную наградами за музыку и визуализацию, оцени уникальный художественный стиль «Дамбо», завоевавшего признание критиков и публики, и прочувствуй глубокую эмоциональность сюжета «Бэмби», увековеченного в памяти поколений. Каждая картина наполнена магией, добром и теплом, оставаясь любимой зрителями разных возрастов. 13 АВГ 10:00 — Бэмби 14 АВГ 12:05 — Бэмби 15 АВГ 12:10 — Дамбо 16 АВГ 10:05 — Бэмби 17 АВГ 10:00 — Белоснежка и семь гномов 19 АВГ 14:10 — Бэмби