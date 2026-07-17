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Волшебное племя (Magic Tribe)

Суперметалл
2-я Бауманская улица, 9/23с3

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Музыкальный калейдоскоп и гипнотические вибрации на танцполе. Волшебное племя (Magic Tribe) собрал абсолютно уникальный лайнап, который пестрит невероятным музыкальным разнообразием и звучанием. Что тебя ждёт? — вечерний концерт от группы Risk Agents — мастеров романтических баллад в стиле балеарик для девичьих сердец и мистических трайбовых ритмов для осознанных — специальные гастроли магистров медленного ритма из творческого объединения Cradica - Gori с невероятнейшим живым выступлением и последующий бэктубэк с Hali Jah — диджей сет от Volen Sentir, одних из главных музыкантов стиля органик хаус во всем мире, а теперь возрождающих прогрессив с целой плеядой сабжанров — здесь даже нельзя сказать, что это точно такое, но невероятно гипнотично и турбо танцевально — Mike Spirit и Asaga / Come Closer, где сет только из их собственной музыки — любимые хиты, новые блокбастеры, эдиты, ремиксы и только боги знают, что ещё классного от них ждать — диджей сет от Monoplay, в котором он умело создает новые мультижанровые музыкальные нейронные сети, расширяя огромную армию поклонников его многогранного таланта — специальный вечерний сет от Sansa — проводника по невероятнейшим музыкальным вселенным, диджея с изысканным и аристократичным вкусом — Redoblue с эклектичным миксом из треков собственного Будуара и новейшими разработками чувственной музыкальной промышленности Вход: 18.00 — 21.00 / вход бесплатный, с предварительной регистрацией 20:00 — 06.00 / 21+ / вход по билетам

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