Простой парень Токна влюблен в красавицу Кымыскай. Но на нее положил глаз знатный холостяк, 40-летний Кутус. Он похищает девушку, но она не хочет с ним жить и сбегает к Токне. Влюбленные скрываются в горах. Затаив обиду и найдя Токну и Кымыскай, Кутус начинает им мстить. Неприязнь перерастает в ненависть, непонимание — в истребляющую войну. «Волки» — пронзительная история о цене ненависти и последствиях личной вражды, разрушающей целые семьи и поколения. Это не просто семейная драма на фоне природы Алтая, но метафора того, как маленькое зло, не остановленное вовремя, способно вырасти в катастрофу. Главный приз фестиваля Voices Россия, 2024 1 ч 54 мин 18+