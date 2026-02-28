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Вода

Москвич, Волгоградский проспект, 46/15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Что ты знаешь о воде? Она окружает тебя, живёт в тебе, движет всё живое — но сколько тайн хранит её структура? «Вода» — это мультижанровый спектакль о живой энергии и памяти вещества, соединяющий физический театр, современный танец, аутентичный русский вокал, электронный саунд-арт и звучание этнических инструментов. В основе — исследования доктора биологических наук Станислава Зенина, доказавшего способность воды «запоминать» информацию, и концепция Алексея Лидова о сакральной природе воды. Здесь вода становится энергообразующим центром, вокруг которого рождаются города, цивилизации и сама жизнь. Это пространство, где тело и дух обретают равновесие, а зритель может «услышать» свою внутреннюю воду — кровь, лимфу, память до рождения. Спектакль вошёл в шорт-лист театральной премии С. Курёхина (2024) в номинации «Гран-при Попмеханика».

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