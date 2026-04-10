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Внутренние сигналы: как искусство и наука помогают управлять человеческим нейроресурсом

Мастерская Владимира Чикина, БЦ «Академический», Москва, пр. 60-летия Октября, 9, стр. 2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 21+

Про событие

Тебя ждёт живой диалог на стыке искусства и нейронауки, где ты сможешь глубже понять, как наше тело, эмоции и творчество помогают нам управлять своим состоянием и лучше осознавать себя. В современном мире ключевым ресурсом человека становится не только профессиональная компетенция, но и физическое состояние. Выгорание, снижение концентрации и хронический стресс — это проблемы, которые напрямую влияют на продуктивность, вовлечённость и работоспособность. На встрече обсудят, как творчество влияет на мозг, что говорят наше тело и эмоции, а также как управлять своим состоянием без использования медикаментов, применяя методы БОС-терапии. Ты получишь практические инсайты о том, как через работу с телом, эмоциями и вниманием можно системно улучшить эти показатели. Эксперты: Владимир Чикин — фотограф, художник, сценарист, меценат, коллекционер. Илья Бакулин — руководитель группы неинвазивной нейромодуляции ФГБНУ РЦНН, к.м.н. Все вырученные средства будут направлены на поддержку научных исследований – программы Фонда развития отечественной науки, техники и медицины (ФРОНТМЕД).

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