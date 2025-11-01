VLNY
проспект Мира, 119с23
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Завершение:
от 1800₽ до 6500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное
Про событие
Одна из самых заметных инди-рок групп на локальной сцене. Проникновенный вокал фронтмена Дмитрия Артемьева под неизменное звучание гитары способен влюбить в себя не только поклонников легковесной поп-музыки, но и любителей забористого инди-рока. На концерт в «Море Музыки» VLNY принесут романтику, отдающую терпкими летними днями с берегов Волги и свежую прохладу Финского залива.
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