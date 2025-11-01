ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

VLNY

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 6500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Одна из самых заметных инди-рок групп на локальной сцене. Проникновенный вокал фронтмена Дмитрия Артемьева под неизменное звучание гитары способен влюбить в себя не только поклонников легковесной поп-музыки, но и любителей забористого инди-рока. На концерт в «Море Музыки» VLNY принесут романтику, отдающую терпкими летними днями с берегов Волги и свежую прохладу Финского залива.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста