Одна из самых заметных инди-рок групп на локальной сцене. Проникновенный вокал фронтмена Дмитрия Артемьева под неизменное звучание гитары способен влюбить в себя не только поклонников легковесной поп-музыки, но и любителей забористого инди-рока. На концерт в «Море Музыки» VLNY принесут романтику, отдающую терпкими летними днями с берегов Волги и свежую прохладу Финского залива.