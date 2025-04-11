Дегустация, на которой ты познакомишься с винами из разных регионов Испании. Испанские вина, как страстный фламенко, полны энергии и экспрессии. На встрече окунёшься в историю винодельческих регионов страны, узнаешь о традициях и сортах, которые делают испанские вина уникальными. Отправишься в мир ярких вкусов и ароматов, где каждая этикетка рассказывает свою историю. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.