Гастрономическое путешествие по вкусам и традициям Осетии. В меню вечера — классика кавказской кухни: ассорти осетинских сыров, пироги с начинками, мамалыга с цахтоном, салат с цицмати и сочная ягнятина с асыздбалом и кукурузной кашей. Завершит трапезу балджин — тёплый, душевный десерт. Настроение вечера зададут аутентичные, энергичные и праздничные осетинские песни и танцы от народного ансамбля, а сеты диджеев органично продолжат атмосферу. 14 ноября за пультом будут FANATIQUE, Ivashkevich и STYLEZZ, а 15 ноября — YANI, M.HUSTLER и NEK. Начало в 20:00. Стоимость ужина на одну персону — 10 000 рублей (без алкогольного сопровождения). Предварительная бронь обязательна.