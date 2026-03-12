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#ВКУЛЬТ / Визуальная КУЛЬТура

Бутырская улица, 8

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

10-е юбилейное событие «артЭПИЦЕНТРа». Художники покажут свои хэдлайнеры — работы, которые претендуют стать культовыми, а гости смогут погрузиться в живое современное искусство. Здесь дают авторам шанс поделиться видением будущего, своими экспериментами и идеями, заявить о себе. Что тебя ждёт: — Авторы расскажут тебе про свои работы, а ты сможешь задать им вопросы напрямую — Тебя ждёт погружение в атмосферу эстетики актуального искусства, общение в кругу людей близких по интересам — Состоится голосование и ты сам выберешь художника, который вне конкурса получит право участия в нашем следующем арт-событии, чтобы увидеть полюбившегося автора снова — На мероприятии будут фотографы

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