10-е юбилейное событие «артЭПИЦЕНТРа». Художники покажут свои хэдлайнеры — работы, которые претендуют стать культовыми, а гости смогут погрузиться в живое современное искусство. Здесь дают авторам шанс поделиться видением будущего, своими экспериментами и идеями, заявить о себе. Что тебя ждёт: — Авторы расскажут тебе про свои работы, а ты сможешь задать им вопросы напрямую — Тебя ждёт погружение в атмосферу эстетики актуального искусства, общение в кругу людей близких по интересам — Состоится голосование и ты сам выберешь художника, который вне конкурса получит право участия в нашем следующем арт-событии, чтобы увидеть полюбившегося автора снова — На мероприятии будут фотографы