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Вий

Театр на Таганке
Земляной Вал, 76/21

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

История большого искушения, которое может подстерегать каждого человека и которому нельзя поддаться и невозможно противиться. Искушения, где искусительница сама оказывается жертвой. «Вий» – это рок-н-драма, где песни трагически ушедшего в 1999 году автора и рок-музыканта Вени Д’ркина вплетаются в гоголевский текст, по-новому открывая глубину характеров его персонажей. Хома Брут, Панночка, три казака-ведьмака не только сами ведут свои музыкальные партии, но и создают звуковой ряд спектакля: актёры, занятые в спектакле, одновременно являются и его музыкантами. В основу спектакля режиссёра Александра Баркара положено сразу несколько источников: непосредственно «Вий» Н.В. Гоголя, пьеса Нины Садур «Панночка» и музыкально-поэтические тексты рок-барда Вени Д’ркина (Александр Литвинов). Продолжительность: 1 час 40 минут (без антракта)

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