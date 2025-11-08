Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты познакомишься с техникой росписи витражными красками и создашь уникальную лампу для свечей. Подходит для любого уровня художественных навыков. Помогать во всём будет мастер Яна. Все материалы предоставляются, с собой нужно взять только хорошее настроение. В стоимость включён депозит 700 руб. на еду и напитки.
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