На мастер-классе ты познакомишься с техникой росписи витражными красками и создашь уникальную лампу для свечей. Подходит для любого уровня художественных навыков. Помогать во всём будет мастер Яна. Все материалы предоставляются, с собой нужно взять только хорошее настроение. В стоимость включён депозит 700 руб. на еду и напитки.