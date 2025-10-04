Погрузись в мир европейских брокантов и антикварных рынков, не покидая Москвы. Ощути неповторимую атмосферу французских, бельгийских и голландских антикварных рынков. Особняк «Творческие Люди» открывает новый сезон маркетов в новом формате. В исторических залах пройдёт осенний антикварный салон, где ты сможешь не только прикоснуться к истории, но и стать обладателем уникальных исторических вещей. На маркете будет представлен богатый выбор европейского и русского антиквариата: • изысканный фарфор и стекло • предметы сервировки • уникальные элементы декора • старинная мебель • произведения декоративно-прикладного искусства • винтажные украшения и аксессуары • старинные елочные игрушки и новогодние украшения • предметы коллекционирования Вход свободный.