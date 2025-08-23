Виноваты будни, Rifts, dsgb
Ольховская ул., 14, стр. 2
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
В нашем городе светлом приземляется провинциальный хардкор-десант — группа виноваты будни исполнит свой новый релиз «Шрамы», сублимируя всё плохое что накопилось в московском баре Мотыга. Также будут исполнены шлягеры из предыдущих релизов. Хаотичный шабаш поддержат местные группы dsgb и Rifts. Мало не покажется никому. Билеты на входе — 900р
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи