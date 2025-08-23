В нашем городе светлом приземляется провинциальный хардкор-десант — группа виноваты будни исполнит свой новый релиз «Шрамы», сублимируя всё плохое что накопилось в московском баре Мотыга. Также будут исполнены шлягеры из предыдущих релизов. Хаотичный шабаш поддержат местные группы dsgb и Rifts. Мало не покажется никому. Билеты на входе — 900р