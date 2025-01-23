Винодельческое хозяйство Долина Лефкадия было основано в 2006 году Михаилом Николаевым-старшим, который решил создать в России винодельню мирового уровня. Находится оно в Краснодарском крае, в Крымском районе, в селе Молдаванское, местности с уникальным микроклиматом и рельефом. Площадь виноградников превышает 80 гектаров, где выращивают более 20 сортов винограда. Почвы богаты известняком и глиной, что придаёт винам характерную минеральность. Долина Лефкадия — это не только вино, есть и собственное масло и сыры, рестораны, туристическое направление и строящийся посёлок. Но в нашем фокусе вино Nikolaev & Sons. Дегустация цикла «Российское виноделие в эпоху перемен». Винный лист: 1. Nikolaev & Sons, Sauvignon Blanc, 2022 — белое сухое 2. Nikolaev & Sons, Riesling, 2020 — белое сухое 3. Nikolaev & Sons, Viognier, 2023 — белое сухое 4. Nikolaev & Sons, Chardonnay, 2021 — белое сухое 5. Nikolaev & Sons, Syrah, 2021 — красное сухое 6. Nikolaev & Sons, Cabernet Franc, 2020 — красное сухое 7. Nikolaev & Sons, Amon, 2019 (43% Мальбек, 29% Мерло, 28% Каберне совиньон) — красное сухое. Ведущий дегустации — Александр Арфеев. Входит — 7 вин, вода. Отдельно можно заказать блюда по меню Резерв + 7 903 792 61 50