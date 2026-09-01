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Вино и Таро

Vinissimo, Староконюшенный переулок, 19

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Идеальное попадание в Хэллоуин: суббота, мистика, карты и вино. Кажется, календарь сам решил, что именно так ты должен провести этот вечер:) У каждого из пяти вин будут своя карта, свой характер и своё небольшое предсказание. Сомелье расскажет о винах, а таролог поможет посмотреть на привычные вопросы немного под другим углом. Будешь дегустировать, вытягивать карты и проверять, что приготовила тебе эта осень. А в конце каждый гость получит персональный мини-расклад — чтобы уйти не только с приятным послевкусием, но и с парой мыслей о своём будущем. В стоимость билета входят дегустация пяти вин и персональный мини-расклад.

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