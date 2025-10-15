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Про событие
На мастер-классе ты сможешь превратить виниловую пластинку в уникальный предмет для своего интерьера или оригинальный подарок для близкого человека. Под чутким руководством мастера ты освоишь навыки росписи акриловыми красками, а также умение работать с трафаретами и контурами. Готовую работу в конце встречи ты сразу сможешь унести с собой.
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Удалось насладиться красками, винилом и хорошим настроением ещё летом! Очень советую) Медитативное состояние после разрисовки - обеспечено!