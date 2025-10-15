На мастер-классе ты сможешь превратить виниловую пластинку в уникальный предмет для своего интерьера или оригинальный подарок для близкого человека. Под чутким руководством мастера ты освоишь навыки росписи акриловыми красками, а также умение работать с трафаретами и контурами. Готовую работу в конце встречи ты сразу сможешь унести с собой.