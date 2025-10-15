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Виниловый шедевр

Reallybar, Малый Златоустинский переулок, 3с1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь превратить виниловую пластинку в уникальный предмет для своего интерьера или оригинальный подарок для близкого человека. Под чутким руководством мастера ты освоишь навыки росписи акриловыми красками, а также умение работать с трафаретами и контурами. Готовую работу в конце встречи ты сразу сможешь унести с собой.

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Комментарии

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Юлия
2 ноября 2025, 14:26

Удалось насладиться красками, винилом и хорошим настроением ещё летом! Очень советую) Медитативное состояние после разрисовки - обеспечено!

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