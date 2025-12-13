Маркет и фуд-корт: собрали самые классные проекты в одном месте Взрослые воркшопы: будет ооочень красиво и вкусно Лекторий: стоимость любой 1 500 рублей, вся выручка отправится на благотворительность. Подробности, программа и билеты на сайте: www.veterfest.ru 13–14 декабря 2025 12:00–21:00