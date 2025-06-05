Вечер песен на стихи Федерико Гарсии Лорки. А ещё — вечер стихов, рассказов и новых форматов. Время — лето экспериментов. Именно таким — летним и экспериментальным — будет этот лорковский концерт. Сейчас было бы здорово собрать концерт-беседу. Посему организаторы предлагают тебе решить, какие любимые стихотворения — если ты не услышишь их в программе — ты хотел бы прочитать. Какими историями о Лорке в своей жизни готов поделиться. Погрузиться в тему заранее — и включиться в разговор в процессе. Ещё одна из очевидных особенностей этого вечера — обилие авторов музыки: Энн Оксо, выпустившая целый диск песен на его стихи, Вера Маханькова с её фольклорными мотивами и новелловскими полутонами, Сергей Брусницын с одной из своих ранних песен. И, конечно, будут замечательные исполнители, на которых лежит представление известных «Баллады морской воды» и «Газеллы о воспоминании». Вход — донат.