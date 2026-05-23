Парк Горького превратится в отдельный весенний мир благодаря фестивалю — с локальными брендами, цветами, душевными разговорами на траве, хорошей едой и классной атмосферой. В программе: — маркет локальных брендов — большой фуд-корт и фермерский рынок — цветочный маркет — йога, медитации и пилатес в лесных шатрах — воркшопы по керамике, цветам, живописи и десертам — спортивная зона, кэмпинг и лаунж-пространства Фестиваль претендует стать классным воспоминанием о тёплом сезоне. Вход свободный, можно с собачками:) На отдельные события нужна регистрация/билеты. Даты: 23 и 24 мая с 12:00 до 22:00.