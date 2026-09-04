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Веснушки

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Говорят, где-то на Диком Китай-городе есть одно необузданное ранчо, где по ночам не спят даже лошади. Там собираются лишь отъявленные пройдохи, пропивают последние деньги, стреляют глазами и гуляют до рассвета. Хозяйку ранчо зовут Дрянная Ушанка. Прожённая ковбойша, заправляющая самой необузданной шайкой Веснушки весь чёртов год. Говорят, она пять лет крутится по салунам, знает толк в громкой музыке, ни разу не уходила домой до рассвета и чудом до сих пор не угодила за решётку. Но недавно у этой бедовой девки был день рождения, поэтому 4 сентября вся пропащая братва снова соберётся в салуне «Орбита». Седлай коней. Чисти казаки. И остерегайся шерифа. Ushanka х Мама Гучигенгово! Кузьма Котрелев Полина Королева Светлана Ляпунова Диджей Luv Anna Moskinova Angelnova Adeur Lonbi Диджей Татьяна х Захар Morda Gaslighter Gutnik Тойота Мьюзик

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