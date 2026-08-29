Одной из главных точек притяжения станет маркет локальных брендов и мастеров от Seasons of life, где можно будет найти украшения, предметы для дома, книги и ароматы. В программе диджей-сеты, бьюти-зона, игротека, чайная церемония, танцы и многое другое. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.