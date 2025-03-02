Что тебя ждёт на маркете: Изделия ручной работы от локальных мастеров. Керамика, свечи, вязаные изделия, украшения из стекла и серебра, маленькие тату в технике хендпоук и не только. Стильная база и нарядные вещи из Великолепного Сейла. Благотворительный сбор вещей — примут чистые вещи в хорошем состоянии и отправят их в фонд «Второе Дыхание».