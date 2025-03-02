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Весенний Маркет

Ностальгия, 2-я Песчаная улица, 4

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Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Что тебя ждёт на маркете: Изделия ручной работы от локальных мастеров. Керамика, свечи, вязаные изделия, украшения из стекла и серебра, маленькие тату в технике хендпоук и не только. Стильная база и нарядные вещи из Великолепного Сейла. Благотворительный сбор вещей — примут чистые вещи в хорошем состоянии и отправят их в фонд «Второе Дыхание».

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