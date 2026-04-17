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Весенний фест

fabula HQ, Самокатная улица, 4с1, территория бывшего завода «Кристалл»

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Большое событие в преддверии открытия летнего сезона. В программе брутальный, но чувственный проект с женским вокалом и wave настроением Bibi Hinen; дерзкая рэп интерлюдия от группировки КАЛОМЕС В центре вечера — электронная опера, поставленная Алисой Авиловой (NOH, DEX, RNDM, нпо мелодия) и звучащей в эфирах от греческого Stegi до гонконгского HKCR; с участием резиденток фестиваля Signal — Latuq и Darigda; авторов звуковых инсталляций DEX — Jia и Ярослав Леонидов, артистка театра Екатерина Ишханова и erop — (ethereal grooves). Конечно, диджей сеты и танцы: — с ощущением грядущего тёплого сезона от Ани Захаровой, Миши Политковского, Тани Андрияновой, Даши Уточки и сет на кассетах от Каси Экстович. — а также прохладные ломаные ритмы от Kedr Livansky и резидента ГОСТЗВУК — Lapti и как всегда спонтанный мульти жанровый сет от Валентина Фуфаева.

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