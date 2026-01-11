31 октября оживают древние легенды, загадочные образы обретают форму, а здесь открывают двери в ночь славянского фольклора. Здесь будет необычно, местами по-настоящему жарко, много веселья и поводов запомнить эту ночь. Что тебя ждёт? — Конкурс костюмов — время проявить фантазию и удивить всех своим образом. — Импров-комедия — страшно смешно, местами даже слишком. — Фаер-шоу — жаркое выступление, от которого сложно отвести взгляд. — Шуточные предсказания — заглянешь в будущее ради хорошего настроения и улыбок. — Диджей и караоке — танцуй, пой и проверяй, кто сегодня главная звезда вечера. — Фотозона — тут сохранят самые яркие моменты этой ночи. — Сюрпризы для гостей. И многое другое :)