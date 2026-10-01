Тематический вечер, вдохновлённый народными традициями. Гостей ждут мастер-класс по игре на гуслях, создание браслетов и оберегов в народном стиле, аромадиагностика и тематическое шоу-парение. Завершится вечер сетами диджеев у бассейна на крыше. Для участия достаточно приобрести билет тарифа «Лайт».