Как так вышло, что веганить среди мужчин — стыдно? Почему мужской пол труднее переходит на растительное питание и агрессивнее воспринимает его распространение? На этой презентации узнаешь как невеганство влияет на экологическую обстановку. Приходи на открытую дискуссию, ведь в обсуждении — истина. На территории коммуны запрещены продукты животного происхождения и алкоголь.