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Веганство среди маскулинности

Могильник, Филипповский пер. 18, 1 подъезд, кв 27

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Как так вышло, что веганить среди мужчин — стыдно? Почему мужской пол труднее переходит на растительное питание и агрессивнее воспринимает его распространение? На этой презентации узнаешь как невеганство влияет на экологическую обстановку. Приходи на открытую дискуссию, ведь в обсуждении — истина. На территории коммуны запрещены продукты животного происхождения и алкоголь.

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