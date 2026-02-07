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Про событие
Как так вышло, что веганить среди мужчин — стыдно? Почему мужской пол труднее переходит на растительное питание и агрессивнее воспринимает его распространение? На этой презентации узнаешь как невеганство влияет на экологическую обстановку. Приходи на открытую дискуссию, ведь в обсуждении — истина. На территории коммуны запрещены продукты животного происхождения и алкоголь.
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