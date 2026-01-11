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Веганский Панк-Рок Фильм (Punk Rock Vegan Movie)

Делай культуру
Милютинский переулок, 15с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Киновечер, на котором ты обсудишь, как связаны музыка и веганство. По-особенному отметишь Веган-день с банановым сидром. Самое классное в фильме: он показывает, что веганы — необязательно обнимающие деревья хиппи, они могут быть самыми дикими панками на планете. Режиссёр Моби, сам веган с многолетним стажем, доказывает: за громкостью и сердитостью скрывается огромное сострадание. Через историю сцены раскрывается, как бунт против системы превратился в этический образ жизни, в котором важными становятся защита окружающей среды и права животных.

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