GREMM-курорт отметит свой второй день рождения яркой вечеринкой. Тема — цирк. В этот вечер гостей ждёт настоящая атмосфера цирка: выступления от профессиональных артистов, захватывающее фаер-шоу, фокусы и предсказания, театрализованное парение, сеты от диджеев и большой праздничный торт.