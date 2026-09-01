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GREMM-курорт отметит свой второй день рождения яркой вечеринкой. Тема — цирк. В этот вечер гостей ждёт настоящая атмосфера цирка: выступления от профессиональных артистов, захватывающее фаер-шоу, фокусы и предсказания, театрализованное парение, сеты от диджеев и большой праздничный торт.
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