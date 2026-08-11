Ангельско-демоническая вечеринка от фанатов и для фанатов Элиан Стейдж (Alien Stage). Грань между Раем и Преисподней истончится. Это вечер эстетики порока и святости, где каждый выберет свою сторону. Что тебя ждёт: Музыка небес и бездны/ Танцпол, где божественные мелодии сплетаются с будешь ты? Дефиле порока и святости. В этот вечер подиум станет местом главного соблазна. Златокудрые херувимы с невинным взглядом сразятся в грации с искусительницами Преисподней, чьи шаги обжигают, а улыбки сулят вечность забвения. Это не просто показ образов — это шествие двух армий, где каждый выход — вызов, каждый жест — искушение, а финал решит, чья эстетика сегодня владеет этим миром: чистота Райских садов или порочная роскошь Ада. Тематические конкурсы. Две дороги сходятся в одной точке. Светлые хранители поведут тебя сквозь испытания веры, но на каждом шагу будет поджидать тень — сладкий голос искусителя, чьи объятия сулят блаженство, а дарят лишь забвение. Выбирая меж благодатью и грехом, помни: у чистоты нет компромиссов, а у тьмы — предела. Ступи на путь — и назад дороги не будет. Вкусы иных миров. Напитки из райских оазисов и обжигающие коктейли, доставленные прямиком из пепельных пустынь. Аукцион пороков и добродетелей. Ставки, от которых замирает сердце. Торгуйся с ангелами за благословение или заключай сделки с демонами за артефакты тьмы. Кто предложит больше — получит желаемое, но помни: цена может оказаться выше, чем ты готов отдать. Выбор за тобой: белые крылья за спиной или огонь в глазах. Готовь костюм, будет жарко и божественно.