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Вечеринка плохого вкуса

Флаувау
Мясницкая улица, 14/2с1

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Слишком ярко? Странно сочетается? Отлично! Будешь экспериментировать с неожиданными цветами и нарушать устоявшиеся правила ;) На мастер-классе будешь намеренно смешивать странные цвета, соединять несочетаемые элементы, нарушать законы композиции и искать красоту там, где её обычно не замечают. Здесь не нужно стремиться сделать «правильно» — гораздо интереснее экспериментировать и наблюдать за собственной реакцией. Возможно, в процессе ты обнаружишь, что некоторые «плохие» сочетания тебе на самом деле нравятся. А может быть, именно из них начнёт складываться твой новый стиль. Подходит всем, независимо от опыта. Обстановка свободная: можно сделать паузу, отвлечься и затем продолжить работу в своём темпе. Как всё пройдёт? — Встреча и знакомство. Познакомишься с мастером и поговоришь о том, что такое хороший и плохой вкус. — Выбор материалов. Соберёшь цвета, формы и элементы, с которыми будешь экспериментировать. — Создание работы. Будешь сочетать несочетаемое и нарушать правила и искать неожиданные решения. — Финал. Посмотришь на получившиеся работы и разберёшься, какие решения оказались самыми интересными.

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