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В субботу предлагают вспомнить, как прошёл летний фэст от БЭК и встречаются на официальный афтыч в стенах бара happy end. В лайн-апе друзья и резиденты агентства: Nikita Nikitin Dima Noire Mintsev August Egopium Даша Громова Harryotvali Voguediary
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