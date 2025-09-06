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Вечера в издательстве близ Red Readings

Невротик
Яузская улица, 5

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500₽
Возраст 16+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в честь открытия издательского проекта. Пропускать это событие никак нельзя — в программе организаторы собрали только самое лучшее: — Сборники Оли Цве и Максима Хатова по эксклюзивной издательской цене. — Анонс издательских планов от Red Readings. — Книги друзей проекта — кафедры теорпоэтики (сборники «Визуальное в литературе», «Рок-поэзия», «Поэтика Алексея Парщикова» и т.д.), издательства журнала POETICA и книжной серии Neomenia. — Выступления Ямы норы и группы Dvanov. — Шоукейс поэтического рейв-фестиваля «Киберготика»: стихи Кати Вахрамеевой, Арины Воронцовой, Марины Иванковой, Кати Камушкиной, Михаила Постникова, Ксении Пройдисвет, Максима Хатова, Оли Цве, Давида Чанидзе в саунд-дизайне TEENRAVE, Мистера Свэга и кладбища блеска. — Маскот Wild yak и его товарищи. 20% от выручки будут перечислены Независимому благотворительному Центру помощи пережившим сексуализированное насилие «Сестры».

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