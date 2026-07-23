Окунись в итальянскую атмосферу вечного праздника. Тебя ждут задорные хиты любимых Ricchi e Poveri и Al Bano & Romina Power, романтичные композиции Riccardo Fogli и вдохновляющие мелодии Adriano Celentano и Toto Cutugno. Также в программе прозвучат песни знакомых и более юной аудитории Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Nek и многих других исполнителей. Крыша оснащена навесом на случай непогоды.