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Окунись в итальянскую атмосферу вечного праздника. Тебя ждут задорные хиты любимых Ricchi e Poveri и Al Bano & Romina Power, романтичные композиции Riccardo Fogli и вдохновляющие мелодии Adriano Celentano и Toto Cutugno. Также в программе прозвучат песни знакомых и более юной аудитории Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Nek и многих других исполнителей. Крыша оснащена навесом на случай непогоды.
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