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Вечер в рифму «Серебряный век»

Paella Catalana, Нижняя Сыромятническая улица, 10с4

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Завершение:

900₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Погрузись в мир поэзии Серебряного века, раскрой устройство рифмы и насладись общением с единомышленниками. В программе вечера: • Выступление ведущей. Узнаешь, почему Серебряный век — это период расцвета русской поэзии; поговоришь о том, почему он так называется; вспомнишь основные течения и лица; разберёшься в том, какой исторический контекст способствовал его появлению, и какой след в искусстве оставил Серебряный век. • Совместное чтение. Почитаешь любимые стихи и проникнешься духом декаданса. Если ты не хочешь читать, приходи послушать других и поучаствовать в обсуждении. • Интерактив. Разделятся на команды, поиграешь и попробуешь проверить знания, полученные в ходе встречи. Ведущая — Мария Корсакова. Журналист по образованию, поэтесса по призванию, влюбленная в литературу девушка.

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