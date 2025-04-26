Самые мрачные сказки и истории в исполнении группы «Артемизия», «Аллюзион» и Sialia. Ты проведёшь ночь на Лысой Горе вместе с Фредди Крюгером, заглянешь в Неверленд, Изумрудный город и в другие, полные мистики, любви и ужасов миры.