Любимая мафия, с уникальными клубными правилами и нестандартными ролями. Этот вечер подходит для тех, кто: — Давно хотел поиграть в мафию не на кухне, а с интересными правилами, брендированный реквизитом и тематическими картами — Кто ищет компанию единомышленников, настроенных на яркие эмоции, комфортную атмосферу и вкусный бокал шампанского — Кому нравятся новые знакомства, тематические события (Хэлоуин, День всех влюблённых) и хочется найти в Москве людей, с которыми можно проводить время не только за игрой — Не хочет долго слушать правила, а хочет сразу и быстро вникнуть в игру и просто получать удовольствие, не переживая за профессионализм ведущего Записаться на мероприятие можно у администратора через кнопку «Купить билет» или по номеру телефона.