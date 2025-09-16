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Вечер аргентинских танцев

Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Гости «Своего Поля» перенесутся в Аргентину и окунуться в мир национальных танцев!  Телесность и движение — один из способов соединиться с собой, а уж когда к этому присоединяется музыка, процесс превращается в праздник. На вечере гости освоят схему одного из самых распространенных в Аргентине танцев, который называется «чакарера». Этот танец дарит много радости, его несложно освоить, для него не нужны пары — можно танцевать даже большой компанией друзей. Кстати, на этот вечер можно привести даже тех друзей и близких, кто вообще никогда ничего не танцевал, чтобы вместе познакомиться с миром аргентинских танцев и получить «прививку радости», ведь именно это — основная идея встречи. Познакомиться, весело провести время, расслабить тело и позволить ему свободно двигаться, вытанцевать всё накопленное и зарядиться энергией! Нужна ли пара? Не обязательно :)  Обувь: комфортная, желательно на скользящей плоской подошве, можно босиком/в носках О ведущей: Евдокия Валова, всей душой любит аргентинские танцы, долгое время являлась организатором одной из московских школ, ведёт уроки для начинающих.

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