Гости «Своего Поля» перенесутся в Аргентину и окунуться в мир национальных танцев! Телесность и движение — один из способов соединиться с собой, а уж когда к этому присоединяется музыка, процесс превращается в праздник. На вечере гости освоят схему одного из самых распространенных в Аргентине танцев, который называется «чакарера». Этот танец дарит много радости, его несложно освоить, для него не нужны пары — можно танцевать даже большой компанией друзей. Кстати, на этот вечер можно привести даже тех друзей и близких, кто вообще никогда ничего не танцевал, чтобы вместе познакомиться с миром аргентинских танцев и получить «прививку радости», ведь именно это — основная идея встречи. Познакомиться, весело провести время, расслабить тело и позволить ему свободно двигаться, вытанцевать всё накопленное и зарядиться энергией! Нужна ли пара? Не обязательно :) Обувь: комфортная, желательно на скользящей плоской подошве, можно босиком/в носках О ведущей: Евдокия Валова, всей душой любит аргентинские танцы, долгое время являлась организатором одной из московских школ, ведёт уроки для начинающих.