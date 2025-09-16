Перенесись в Аргентину и окунись в мир национальных танцев. У них такая невероятная энергетика, что поднимет с места любого. Под эту музыку невозможно усидеть на месте, тело само пускается в пляс. В жизни настолько много суеты и перегрузок, дел и обязанностей, что ты нередко забываешь, как это, просто быть, просто быть собой. Телесность и движение — один из способов соединиться с собой, а уж когда к этому присоединяется музыка, процесс превращается в праздник. На вечере освоишь схему одного из самых распространенных в Аргентине танцев, который называется «чакарера». Этот танец дарит много радости, его несложно освоить, для него не нужны пары — можно танцевать даже большой компанией друзей. Кстати, на этот вечер можно привести даже тех друзей и близких, кто вообще никогда ничего не танцевал, чтобы вместе познакомиться с миром аргентинских танцев. Нужна ли пара? Не обязательно. Обувь: комфортная, желательно на скользящей плоской подошве, можно босиком/в носках. О ведущей: Евдокия Валова, всей душой любит аргентинские танцы, долгое время являлась организатором одной из московских школ, ведёт уроки для начинающих. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.