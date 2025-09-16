Перенесись в Аргентину и окунись в мир национальных танцев! У них такая невероятная энергетика, что поднимет с места любого, мы уверены. Под эту музыку невозможно усидеть на месте, тело само пускается в пляс. Согласись, в нашей жизни настолько много суеты и перегрузок, дел и обязанностей, что мы нередко забываем, как это, просто быть, просто быть собой. Телесность и движение — один из способов соединиться с собой, а уж когда к этому присоединяется музыка, процесс превращается в праздник.