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Вечер аргентинских танцев

Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Перенесись в Аргентину и окунись в мир национальных танцев! У них такая невероятная энергетика, что поднимет с места любого, мы уверены. Под эту музыку невозможно усидеть на месте, тело само пускается в пляс. Согласись, в нашей жизни настолько много суеты и перегрузок, дел и обязанностей, что мы нередко забываем, как это, просто быть, просто быть собой. Телесность и движение — один из способов соединиться с собой, а уж когда к этому присоединяется музыка, процесс превращается в праздник.

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