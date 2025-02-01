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Вдохновляющие коллажи: создаём свою историю из журналов

Творческая мастерская «Топь», Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На уютном мастер-классе ты сможешь: — Создать уникальный коллаж из старых журналов, выразив свои чувства, мысли или просто поймав вдохновение; — Открыть для себя необычные сочетания образов, текстур и цветов; — Провести время в компании интересных людей в тёплой и дружелюбной атмосфере. Необходимо заранее зарегистрироваться на мероприятие.

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