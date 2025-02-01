На уютном мастер-классе ты сможешь: — Создать уникальный коллаж из старых журналов, выразив свои чувства, мысли или просто поймав вдохновение; — Открыть для себя необычные сочетания образов, текстур и цветов; — Провести время в компании интересных людей в тёплой и дружелюбной атмосфере. Необходимо заранее зарегистрироваться на мероприятие.