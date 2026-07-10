Вася Шакулин. Сольный концерт
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный концерт Васи Шакулина — психолог по образованию и многогранный артист, известный проектами «Я в домике», «Рейтинг всего» и сольным концертом «Глупости мерзости выдумки».
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи