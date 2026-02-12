Вася Шакулин
улица Покровка, 17с5
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Завершение:
от 800₽ до 1600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Вася Шакулин — психолог по образованию и многогранный артист, известный проектами «Я в домике», «Рейтинг всего» и сольным концертом «Глупости мерзости выдумки». Сбор гостей в 21:00, начало в 21:30.
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