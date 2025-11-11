Варя Щербакова и Саша Муратова
Ленинградский просп., 15, стр. 1
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Завершение:
от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Варвара Щербакова и Саша Муратова — резиденты шоу «Женский Стендап ТНТ». Приходи на проверочный концерт любимых артистов жанра Stand Up. Красивый и яркий дуэт на одной сцене. Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуем приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт.
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