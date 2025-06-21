Любишь настолки, но игры затёрты до дыр, а у друзей постоянно дела? Это твоя возможность познакомиться с новой игрой и новыми людьми на встрече по «Шарлатанам из Кведлинбурга». Здесь ты берёшь на себя роль ведьмы, варишь своё зелье и соревнуешься с другими игроками. Победитель объявляется лучшей ведьмой (или ведьмаком) в окрестностях. Каждый игрок готовит свой секретный напиток, добавляя необычные ингредиенты по одному. Нужно быть осторожным, ведь переизбыток того или иного компонента испортит всё варево. Знать правила не обязательно, организатор всё объяснит на месте. Встречу проведёт организатор игротек Слава с опытом от 2019 года.