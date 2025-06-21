ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Варим зелье: настольная игра «Шарлатаны из Кведлинбурга»

Библиотека №50, Шереметьевская улица, 9к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Любишь настолки, но игры затёрты до дыр, а у друзей постоянно дела? Это твоя возможность познакомиться с новой игрой и новыми людьми на встрече по «Шарлатанам из Кведлинбурга». Здесь ты берёшь на себя роль ведьмы, варишь своё зелье и соревнуешься с другими игроками. Победитель объявляется лучшей ведьмой (или ведьмаком) в окрестностях. Каждый игрок готовит свой секретный напиток, добавляя необычные ингредиенты по одному. Нужно быть осторожным, ведь переизбыток того или иного компонента испортит всё варево. Знать правила не обязательно, организатор всё объяснит на месте. Встречу проведёт организатор игротек Слава с опытом от 2019 года.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Вдох
Вдох
до

от 3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста